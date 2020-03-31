Жена бывшего футболиста "Милана" Алессандро Костакурты Мартина Коломбари поделилась откровенностью из личной жизни пары.

Бывшая обладательница титула "Мисс Италия", завоевавшая его в конкурсе в 1991 году в 16-летнем возрасте призналась, что ее супруг предпочитал заниматься с ней сексом в коленно-локтевой позе.

"Секс с Алессандро уничтожил мои колени", – цитирует 44-летню Коломбари The Sun.

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Мартина Коломбари @martycolombari

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно знаменитый баскетболист американского клуба НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей случайно у себя в Instagram показал, как занимается оральным сексом с подругой Харпер Хемпел.

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