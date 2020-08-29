Седан выложила видео со свадьбы с Зинченко и поразила Instagram

Максим Иншаков Раздевалка 21:34, 29.08.2020

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Алекандра Зинченко Влада Седан Щеглова похвасталась в Instagram видео со своей свадьбы.

Девушка разместила ролик у себя в аккаунте, собрав множество восторженных комментариев от поклонников.

"Это потрясающе", "Будьте счастливы", "Безумно красиво! Пусть и жизнь ваша будет такой же сказочной", "Невероятные, Счастья вам", "Вау! Мурашки по коже", "Божественно! Вы невероятные! Как это прекрасно", – пишут юзеры.

Фанаты в восторге от видео
Instagram Влады Седан
Поклонники восхищаются роликом
Instagram Влады Седан
Подписчики журналистки желают ей счастья в семейной жизни
Instagram Влады Седан

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и журналистка каналов "Футбол 1/2/3" сыграли свадьбу 23 августа.

Напомним, Зинченко и Щеглова (журналистский псевдоним – Седан – ред.) начали встречаться весной минувшего года. А в октябре футболист сделал любимой предложение. 12 марта 2020 года пара расписалась в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Седан раскритиковала главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

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