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''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото

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Пятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тайскому боксу Йоанна Енджейчик произвела фурор среди фанатов, своими кадрами с отдыха.

На фотографиях с Самуи (Тайланд) экс-чемпионка Абcолютного бойцовского чемпионата (UFC), отличавшаяся ранее худобой, хвастается грудью внушительных размеров.

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Некоторые фанаты заподозрили фотошоп, но большинство поклонников девушки пришли в выводу, что после поражения 8 декабря в чемпионском бою от Валентины Шевченко, полячка просто отъелась.

''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото
''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото
''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото
''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото
''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото
''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото
''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как изменилась девушка:

Йоанна Енджейчик (раннее фото)

Йоанна Енджейчик (раннее фото)

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Йоанна Енджейчик

Йоанна Енджейчик

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Йоанна поставила на место журналиста главного спортивного телеканала России "МатчТВ" Дмитрия Занина, назвав его вопрос тупым.

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Тема
UFC
Персона
Йоанна Енджейчик
Место
Таиланд
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