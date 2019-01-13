''Сделала грудь?'' Пятикратная чемпионка мира пошумела в сети раздетым фото

Пятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тайскому боксу Йоанна Енджейчик произвела фурор среди фанатов, своими кадрами с отдыха.
На фотографиях с Самуи (Тайланд) экс-чемпионка Абcолютного бойцовского чемпионата (UFC), отличавшаяся ранее худобой, хвастается грудью внушительных размеров.
Йоанна Енджейчик
Некоторые фанаты заподозрили фотошоп, но большинство поклонников девушки пришли в выводу, что после поражения 8 декабря в чемпионском бою от Валентины Шевченко, полячка просто отъелась.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как изменилась девушка:
Йоанна Енджейчик (раннее фото)
Йоанна Енджейчик
Йоанна Енджейчик
Йоанна Енджейчик
Йоанна Енджейчик
Йоанна Енджейчик
Йоанна Енджейчик
Йоанна Енджейчик
Йоанна Енджейчик
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Йоанна поставила на место журналиста главного спортивного телеканала России "МатчТВ" Дмитрия Занина, назвав его вопрос тупым.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.