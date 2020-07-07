Сборная Украины за 10 дней построила дом в Кении для многодетной семьи

Известная украинская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 800 м, Ольга Ляховая а, также другие члены команды Украины по легкой атлетике построили дом для кенийской многодетной семьи.

Instagram Ольги Ляховой

По словам спортсменки в этой семье живет сейчас четверо детей и мама. Отца убили около трех месяцев назад.

"Это было 10 дней строительства. А наши ребята с утра до вечера каждый день проводили там. А мы с Дарьей Михайловой каждый день после тренировки привозили им еду, а также помогали, чем могли. После стройки мы стали как родные с жителями этого села Кисуп. И теперь будем как можно чаще их навещать", – написала Ляховая в Instagram.

В честь окончания строительства украинцы сделали праздничный ужин: испекли торт, пожарили мясо.

"Сегодня ночью я не могла уснуть – вспоминала этот день, этих людей, эти радостные лица. И я уже хочу поскорее к ним приехать. И даже одна девочка из этой семьи решила стать легкоатлеткой после нашей встречи. Возможно, вырастет будущая чемпионка. Хорошо кого-то мотивировать", – сказала Ляховая.

Instagram Ольги Ляховой

Instagram Ольги Ляховой

Instagram Ольги Ляховой

Instagram Ольги Ляховой

Instagram Ольги Ляховой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ляховая опубликовала в Instagram три фотографии в белье и предложила подписчикам выбрать лучшую их них.