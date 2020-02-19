Убитая мужем и жена Сталина: самые красивые спортсменки СССР

Спортивные соревнования были одними из наиболее популярных видов досуга у граждан СССР, а звезды спорта – кумирами общества.

Особым вниманием пользовались представительницы прекрасной половины. Девушки-чемпионки сводили с ума советских мужчин, у них было немало самых статусных поклонников и любовников. OBOZREVATEL представляет подборку самых красивых спортсменок СССР.

Полина Астахова, художественная гимнастика

Полина Астахова

Одна из немногих, кому удалось выиграть трижды подряд олимпийское "золото" в командном первенстве. Всего у Полины 10 медалей, пять из которых высшей пробы.

Украинка обладала яркой внешностью, а из-за невероятной стройной фигуры получила от журналистов прозвище "Русская березка".

Капитолина Васильева, плавание

Капитолина Васильева

19-кратная чемпионка СССР была одной из самых красивых спортсменок послевоенного периода, являясь образцом девушек тех лет.

Вошла в историю как третья жена сына Иосифа Сталина Василия. Пара прожила четыре года в гражданском браке.

Инга Воронина, конькобежный спорт

Инга Воронина

Являлась одной из самых популярных спортсменок 60-х. Молва приписывала ей многочисленные романы, в том числе с иностранными миллионерами. Обладая ярчайшей внешностью, Инга буквально гипнотизировала мужчин.

Судьба спортсменки сложилась трагически: она была убита собственным супругом – конькобежцем Геннадием Ворониным, – который оказался очень ревнивым и завидовал успехам жены. После того, как супруги договорились о разводе, Геннадий пришел к теще, у которой в это время проживала Инга, и нанес супруге несколько ударов ножом. Ворониной было 29 лет…

Екатерина Гордеева, фигурное катание

Екатерина Гордеева

Одна из главных красавиц конца 80-х сделала головокружительную карьеру – всего за шесть она проделала путь от бесперспективной фигуристки до олимпийской чемпионки.

В 1995 году в возрасте 28 лет скончался муж и партнер Гордеевой по катанию Сергей Гриньков. Самой Екатерине было всего 24 года… После этого в 2002 году она во второй раз вышла замуж. Воспитывает двух дочерей.

Марина Лобач, художественная гимнастика

Марина Лобач

Минчанка обладала по-настоящему модельную внешностью. Она уже в 18 лет выиграла "золото" Олимпиады в Сеуле.

Любопытно, что уже через год Лобач приняла решение завершить карьеру и начала тренерскую деятельность, которой занимается и сейчас.

Галина Чистякова, легкая атлетика

Галина Чистякова

Считалась главной красавицей советской легкой атлетики конца 80-х. Она была больше похожа на участницу какой-нибудь зарубежной поп-группы, нежели на спортсменку.

Стала одной из первых представителей СНГ, кто сменил спортивное гражданство – после распада СССР уроженка Крыма перебралась в Словакию и стала выступать за эту страну.

Ирина Кириллова, волейбол

Ирина Кириллова (в центре)

Ирина выделялась среди своих одноклубниц по "Уралочке" и сборной СССР своей игрой и внешностью, чем привлекала внимание фанатов.

Кроме всего, кроме союзной национальной команды защищала цвета Хорватии, а после завершения карьеры в 2006 году неожиданно решила ее возобновить в возрасте 43 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как сейчас выглядят дети легендарного футболиста "Динамо" Олега Блохина.

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