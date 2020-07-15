Самая сексуальная спортсменка мира вдохновила подписчиков своим фото

Максим Иншаков Раздевалка 18:57, 15.07.2020 Обновлено: 19:03, 15.07.2020

Немецкая бегунья Алиса Шмидт вдохновила своих поклонников постом в Instagram о важности соблюдения гигиенических норм для противодействия коронавирусу.

Спортсменка добавила, что компания PUMA пожертвовала 100 тысяч долларов на борьбу с болезнью.

"Я мечтаю объединиться с тысячами спортсменов из всех видов спорта и стран во время Олимпийских игр. Эта мечта была отложена COVID-19, и все международные соревнования были отменены. Мы, спортсмены, должны соблюдать правила гигигены и заботиться о том, чтобы мы все оставались в безопасности", – написала девушка.

Алиса Шмидт призвала соблюдать гигиену
Instagram Алисы Шмидт

Фолловеры пришли в восторг и от фотографии спортсменки, и от призыва.

"Ты – лучшая мотивация заниматься спортом!" "Каждый раз, когда смотрю на твои фотографии, у меня перехватывает дыхание", – написали юзеры в комментариях.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть и на другие фотографии спортсменки.

Алиса Шмидт за компьютером
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт с длинными волосами
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт в юбке
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт на фоне стены
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт на беговой дорожке с розовой сумкой
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт в белой футболке
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт позирует в профиль
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмид позирует в кроссовках и шортах
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт позирует в профиль
Instagram Алисы Шмидт
Алиса Шмидт на беговой дорожке босиком
Instagram Алисы Шмидт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмидт вернулась к тренировкам в зале после изоляции, вызванной пандемией коронавируса и показала, как она выглядит.

В ноябре прошлого года 21-летняя Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии СМИ. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос.

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Спорт Раздевалка

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