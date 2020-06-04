Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт похвасталась фото после изоляции

Максим Богданов Раздевалка 22:07, 4.06.2020 Обновлено: 22:12, 4.06.2020

Немецкая бегунья Алиса Шмидт вернулась к тренировкам в зале после изоляции, вызванной пандемией коронавируса.

21-летняя бегунья написала, что позанималась в фитнес-клубе впервые за долгое время.

3 мая Шмидт возобновила тренировки на стадионе после ослабления в Германии карантина. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.

Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd
Алиса Шмидт
@alicasmd

В ноябре прошлого года 21-летняя Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии СМИ. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос.

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Спорт Раздевалка

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