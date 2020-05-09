Самая сексуальная спортсменка Эстонии покорила сеть роскошной внешностью

Многократная чемпионка Эстонии по конькобежному спорту Саския Алусалу стала настоящей суперзвездой после того, как смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2018 и показала лучший результат среди спортсменов этой страны.

Не смотря на то, что 26-летняя уроженка Йыгевы осталась без медали, на родине ей единогласно присудили титул самой сексуальной спортсменки Эстонии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться внешностью титулованной конькобежки.

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

Саския Алусалу @saskiaalusalu

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