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18 марта • обновлено в 04:07
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Самая сексуальная серфингистка мира разделась на пляже: опубликованы фото

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Американская профессиональная серфингистка и модель Алана Бланшар обрела известность не только благодаря своим спортивным достижениям, но и после публикации горячих фото в Instagram.

В 2013 году она начала встречаться с одним из лучших молодых серфингистов мира Джеком Фристоуном, а в 2017 году пара объявила о том, что они ждут ребенка.

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

На счету Бланшар несколько побед на престижных турнирах по серфингу, которые проходили на гавайских островах и в Испании.

В 2014 году она заняла 65-е место в списке "100 самых сексуальных женщин мира" по версии журнала FHM, а на ее Instagram подписались 1,8 миллиона человек. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно взглянуть на Бланшар и оценить ее красоту.

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая американская серфинигистка Лейка Питерсон порадовала своих фанатов откровенной фотосессией для журнала ESPN Body Issuе 2019.

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Тема
виндсерфинг
Место
США
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