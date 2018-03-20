Самая сексуальная девушка-боец России вернулась в большой спорт: горячие фото

Боец смешанного стиля Анастасия Янькова, которая среди болельщиков обладает негласным званием самой сексуальной спортсменки в ММА, после годичного перерыва возобновляет карьеру.

"Я снова в деле! Следующий бой проведу 25 мая на шоу Bellator 200 в Лондоне против Кейт Джексон", - написала 27-летняя Янькова у себя в Instagram.

Напомним, в карьере Яньковой пять боев по правилам MMA и ни одного поражения. На счету Кейт Джексон шесть боёв и три поражения.

"Обозреватель" предлагает своим читателям лучшие фотографии спортсменки.

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Анастасия Янькова Instagram

Ранее фото Яньковой до боя и после вызвали настоящий шок в социальных сетях.