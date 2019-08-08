Самая красивая легкоатлетка Украины рассказала о предложениях сняться голой

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, обладающая негласным статусом самой красивой легкоатлетки Украины, призналась, что много раз получала предложения сняться обнаженной.
"Мне предлагали, неоднократно. Я пока не вижу надобности, а во-вторых, я знаю грань. От красивой эротической фотографии до пошлой всего один кадр. Здесь играет роль видение фотографа, стилиста и всей команды. Из тех идей, что мне предлагали в последнее время, мне ни одна не понравилась. А просто сняться обнаженной – много ума не надо. Когда меня что-то зацепит, я над этим подумаю. В первую очередь, я все-таки спортсменка", - заявила Юля в интервью Tribuna.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить лучшие снимки девушки.
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Напомним, что в прошлом году Левченко вызвала фурор в Instagram своей фотосессией. В кадре нежная и воздушная киевлянка разбивает бейсбольной битой песчаные дюны.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!