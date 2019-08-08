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Самая красивая легкоатлетка Украины рассказала о предложениях сняться голой

2.3т Читать материал на украинском

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, обладающая негласным статусом самой красивой легкоатлетки Украины, призналась, что много раз получала предложения сняться обнаженной.

"Мне предлагали, неоднократно. Я пока не вижу надобности, а во-вторых, я знаю грань. От красивой эротической фотографии до пошлой всего один кадр. Здесь играет роль видение фотографа, стилиста и всей команды. Из тех идей, что мне предлагали в последнее время, мне ни одна не понравилась. А просто сняться обнаженной – много ума не надо. Когда меня что-то зацепит, я над этим подумаю. В первую очередь, я все-таки спортсменка", - заявила Юля в интервью Tribuna.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить лучшие снимки девушки.

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

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Напомним, что в прошлом году Левченко вызвала фурор в Instagram своей фотосессией. В кадре нежная и воздушная киевлянка разбивает бейсбольной битой песчаные дюны.

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Персона
Юлия Левченко
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