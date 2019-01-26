С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик отдыхает на индонезийском Бали перед переходом в супертяжелый вес.
В сети появилось видео украинского боксера вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым - "рыжим" из "Иванушек International" , которые не раз выступали на концертах в поддержку президента России Владимира Путина.
На видео Усик с российским певцом вместе гуляют по улицам возле рынка и весело проводят время.
Концентрация звёзд на видео зашкаливает🔝🔥💫 Все узнали солиста группы Иванушки International?😉 . #mma #box #sport #ukraine #sportukraine #boxukraine #kiev #usik #usikboxer #бокс #боксер #усик #усикбоксер #спортукраина #🔝 #fightingvision #bali #apolonov #ivanushkiinternational
Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали
instagram.com/bali_jewel/
Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали
instagram.com/ukraineboxing
Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали
instagram.com/ukraineboxing
Как сообщал OBOZREVATEL, краинский боксер Александр Усик поздравил своих соотечественников с праздником Крещения, отдыхая на Бали. На своей странице в Instagram Stories абсолютный чемпион мира опубликовал видеообращение.
Кроме того, Усик столкнулся с нештатной ситуацией во время своего отдыха в Индонезии. Прославленному украинскому боксеру при поездке по Бали пришлось заниматься уборкой дерева, упавшего на проезжую часть.
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