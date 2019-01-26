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С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

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Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик отдыхает на индонезийском Бали перед переходом в супертяжелый вес.

В сети появилось видео украинского боксера вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым - "рыжим" из "Иванушек International" , которые не раз выступали на концертах в поддержку президента России Владимира Путина.

На видео Усик с российским певцом вместе гуляют по улицам возле рынка и весело проводят время.

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Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали

Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали

instagram.com/bali_jewel/

Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали

Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали

instagram.com/ukraineboxing

Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали

Александр Усик с Андреем Григорьевым-Аполлоновым на Бали

instagram.com/ukraineboxing

Как сообщал OBOZREVATEL, краинский боксер Александр Усик поздравил своих соотечественников с праздником Крещения, отдыхая на Бали. На своей странице в Instagram Stories абсолютный чемпион мира опубликовал видеообращение.

Кроме того, Усик столкнулся с нештатной ситуацией во время своего отдыха в Индонезии. Прославленному украинскому боксеру при поездке по Бали пришлось заниматься уборкой дерева, упавшего на проезжую часть.

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Персона
Александр Усик
Место
Индонезия
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Василь Коротун
Василь Коротун
Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты !
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Усик нормальный мужик, без нацистских понтов, ему на хер под вас ибанутых прогибатся?
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