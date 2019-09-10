"С каких пор такая сексуальная?" В сети поразились фото украинской теннисистки

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала горячее фото с отдыха в испанском курорте Марбелья.

Поклонники нашей спортсменки, которая недавно из-за травмы локтя вынуждена была сняться с Открытого чемпионата США, рассыпались в комплиментах Лесе. "Невероятное тело", "Огненная просто!", "Топ-модель!", "С каких пор ты такая сексуальная стала?", "Bellissima", - пишут в комментариях.

К обсуждению фото присоединилась и партнер Цуренко по сборной Украины Марта Костюк: "Ну ты даешь, подружка!"

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед также отдыхает в Испании, где сделала пикантное фото.

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