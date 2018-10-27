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С игроками "Шахтера" произошел ''интересный инцидент'' в Киеве

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Курьезный эпизод произошел с игроками "Шахтера" в столице Украины во время прогулки перед матчем 13-го тура украинской Премьер-лиги против "Арсенала-Киев". Болельщик попросил футболистов подтолкнуть автомобиль, и "горняки" ему не отказали.

Видео эпизода попало в сеть.

"Игроки Шахтера не бросают в беде своих болельщиков. На прогулке "Шахтера" в Киеве случился интересный эпизод: игроков попросили помочь подтолкнуть машину и они согласились", - подписал ролик пользователь с никнеймом tarasstepanenko_fan.

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С игроками "Шахтера" произошел ''интересный инцидент'' в Киеве

ФК Шахтер

Напомним, что "Шахтер" единолично возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, опережая "Динамо" на два очка.

С игроками "Шахтера" произошел ''интересный инцидент'' в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромно уступил "Манчестер Сити" в третьем матче группового раунда Лиги чемпионов.

Объект
ФК Шахтер
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