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''С голой грудью'': Домрачева сделала откровенное признание

3.7тЧитать материал на украинском

Белорусская биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась, что не будет прибегать к экстраординарным поступкам в борьбе за равноправие женщин.

"Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления", - заявила Домрачева в интервью журналу "Большой".

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

32-летняя спортсменка подчеркнула, что выступает за равноправие, но в то же время полагает, что грань между мужским и женским перечеркивать нельзя.

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25 июня Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. Она является самой титулованной белорусской биатлонисткой. В активе спортсменки четыре "золота" Олимпийских игр. Три из них она выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, одну — на Олимпиаде в Пхенчхане.

Персона
Дарья Домрачева
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