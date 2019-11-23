Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота "Мариуполя", Рустам Худжамов, раскритиковал нынешний состав Верховной Рады.

Рустам Худжамов Футбол 24

"Понимаете, я бы с удовольствием пошел бы в политику, если бы увидел реальную возможность здесь что-то изменить в лучшую сторону. Избраться на пять лет и стараться изо всех сил, так сказать, "колбасить" ради результата. Я бы, может, и рассмотрел такое предложение, если бы оно поступило. А просто пойти во власть, в парламент и просто ходить в футболке "Мама любит скорость" ? Или раздавать билеты на "Квартал". Идти туда, чтобы у меня появились 20 квартир или машин. Ради этого идти в политику? Просто чтобы сделать лучше только жизнь своих родственников. Не знаю. Если уже идти во власть, то что-то сделать для страны, оставить свой след в истории", – сказал Худжамов в интервью Dialog.ua.

Ранее Худжамов заявил, что у наших футболистов большие проблемы с украинским языком. По мнению спортсмена многие используют суржик и это настоящий кошмар.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!