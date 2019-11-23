Главная Новости
23 ноября • обновлено в 15:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

"Раздавать билеты на "Квартал"?" Знаменитый футболист резко проехался по Раде

2.3т
Читать материал на украинском

Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота "Мариуполя", Рустам Худжамов, раскритиковал нынешний состав Верховной Рады.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

Футбол 24

"Понимаете, я бы с удовольствием пошел бы в политику, если бы увидел реальную возможность здесь что-то изменить в лучшую сторону. Избраться на пять лет и стараться изо всех сил, так сказать, "колбасить" ради результата. Я бы, может, и рассмотрел такое предложение, если бы оно поступило. А просто пойти во власть, в парламент и просто ходить в футболке "Мама любит скорость" ? Или раздавать билеты на "Квартал". Идти туда, чтобы у меня появились 20 квартир или машин. Ради этого идти в политику? Просто чтобы сделать лучше только жизнь своих родственников. Не знаю. Если уже идти во власть, то что-то сделать для страны, оставить свой след в истории", – сказал Худжамов в интервью Dialog.ua.

Новости
"Мы 15 тысяч похоронили ради чего?" Известный вратарь возмущен властью в Украине

Ранее Худжамов заявил, что у наших футболистов большие проблемы с украинским языком. По мнению спортсмена многие используют суржик и это настоящий кошмар.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Рустам Худжамов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
6
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Молоток Худжамов. Истину глаголит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Одиозный Сергей, потому что не в Раде.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги