Руки-базуки Кирил Терешин в прямом эфире достал свой пенис и измерил его рулеткой

Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище Руки-базуки из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, отметился диким поступком.

Во время прямого эфира в своем аккаунте одной из социальных сетей российский фрик решил измерить свой половой орган. По уверениям Терешина длинна составила ровно 20 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, Терешин в январе этого года вышел в октагон после операции по уменьшению мышц.

Руки-базуки провел бой с бывшим заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу Гена Собака. Тот провел в заключении больше 10 лет, а после освобождения стал героем проекта YouTube-канала True Gym "Из зека в человека".

Ранее "Руки-базуки" рассказал, что намерен жениться на скандальной топ-модели Олесе Кожевниковой (Олеси Малибу).

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