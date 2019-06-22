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"Россия - оккупант!" Спортсмены поддержали протесты в Грузии

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Известные грузинские спортсмены поддержали своих граждан в протестах против Российской Федерации.

Защитник футбольной сборной Грузии и американского "Сан Хосе Эртквейкс" Гурам Кашия, в прошлом году стал первым лауреатом премии УЕФА #EqualGame, написал: "Россия - оккупант. Они захватили 20% нашей страны":

Подобное послание оставил баскетболист "Детройт Пистонс" Заза Пачулия.

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Футболист "Эмполи" Леван Мченлидзе эффектно продемонстрировал свое отношение к президенту России.

Футболист "Генка" Гиорги Квилитая поддержал протестующих.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

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ivanov koly
ivanov koly
ну оккупировали часть Грузии, ну и что, это было аж целых 11 лет назад. давайте дружить . какой-то симбиоз наглости и маразма
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Аутисты, чо! Туристов не будет, сейчас Боржоми и пойло запретят к ввощу. Зато скачут как xoxлы.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия выплядок и окупант! смерть окупантам! пора бомбить москву
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леня зе
леня зе
Кожедуб ruslan, заболел.своим гавн0м бомбить собрался.бомбануло пукан.
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