Российские футболистки разделись и дали эротическое обещание

Футболистки "Енисея" пообещали проведение эротической фотосессии в случае если им удастся победить в чемпионате России.

"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!" — говорится объявлении опубликованном в Twitter клуба.

Надпись сопровождена фотографией одной из полуобнаженных футболисток, прикрывающей грудь.

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Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями! pic.twitter.com/XBBmIHjf33 — ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 19 апреля 2018 г.

Как сообщал ранее "Обозреватель", ведущая полностью разделась в эфире, демонстрируя лечебную гимнастику.