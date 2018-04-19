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Российские футболистки разделись и дали эротическое обещание

3.3тЧитать новость на украинском

Футболистки "Енисея" пообещали проведение эротической фотосессии в случае если им удастся победить в чемпионате России.

"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!" — говорится объявлении опубликованном в Twitter клуба.

Надпись сопровождена фотографией одной из полуобнаженных футболисток, прикрывающей грудь.

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Как сообщал ранее "Обозреватель", ведущая полностью разделась в эфире, демонстрируя лечебную гимнастику.

Место
Россия
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