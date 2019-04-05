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Российская спортивная журналистка снялась топлес ради любимой команды: фото 18+

6.3тЧитать материал на украинском

Российская журналистка Ульяна Тригубчак сдержала слово и снялась топлес после выхода уфимского "Салавата Юлаева" в финал конференции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Российская спортивная журналистка снялась топлес ради любимой команды: фото 18+

Instagram Ульяны Тригубчак

Девушка пообещала раздеться для фотосессии во время первого раунда плей-офф, в котором уфимцы сражались с магнитогорским "Металлургом". В послематчевом интервью с главным тренером "магнитки" Ульяна удивила зрителей и самого Виктора Козлова откровенным нарядом.

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После этого Тригубчак пообещала, что снимется топлес, если "Слават" обыграет казахстанский "Барыс" и сыграет в финале Западной конференции. После уверенной победы любимой команды в серии 4:1 девушка выполнила обещание и похвасталась откровенным фото. Причем в мессенджере Telegram журналистка показала фанатам неотцензуренную версию снимков.

Российская спортивная журналистка снялась топлес ради любимой команды: фото 18+

Instagram Ульяны Тригубчак

Российская спортивная журналистка снялась топлес ради любимой команды: фото 18+

Telegram Ульяны Тригубчак

"Ах, определенно одна из моих лучших фотосессий! И это далеко не предел! Еще много фото с конем Веней, и на подходе огненное видео. Увидеть меня скачущей на лошади топлесс – зрелище не для слабонервных, скажу я вам", – заинтриговала поклонников Ульяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили голые фото бывшей чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Миши Тейт.

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Тема
КХЛ
Место
РоссияУфа
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