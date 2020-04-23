Российская культуристка Анастасия Моторина снялась обнаженной

Российская культуристка Анастасия Моторина порадовала многотысячную армию своих подписчиков в Instagram обнаженной фотосессии.

Мощная бодибилдерша из Мурманска, которая кроме впечатляющих спортивных достижений, отличается также внушительными силиконовыми имплантами, снялась без одежды.

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Анастасия Моторина @anastasia.motorina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Моторина произвела фурор в социальной сети своими откровенными фотографиями.

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