Российская девушка-боец UFC опубликовала полуголое фото в постели
Александра Албу опубликовала полуголое фото в постели (Источник фото - Instagram Александры Албу).
Российская девушка-боец UFC Александра Албу порадовала Instagram-подписчиков полуголым снимком в постели.
На нем она лежит на кровати без бюстгальтера, выставив напоказ накачанные ягодицы.
Александра Албу опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу
Поклонники не смогли сдержать эмоций, увидев откровенное фото Албу, и засыпали ее комплиментами.
"Ухх, какие ягодицы", "10/10", "Шикарная красавица, да еще и дерется", "Какие изгибы", "Здесь все прекрасно", "Просто огонь. Держите меня семеро".
Российская девушка-боец UFC опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу
Российская девушка-боец UFC опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу
Российская девушка-боец UFC опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу
Албу начала профессиональную карьеру в 2013 году и успела принять участие в пяти поединках (четыре из них в UFC). На ее счету три победы и два поражения. В последний раз она выходила в октагон в октябре 2019 года. Тогда россиянка проиграла бой представительнице Таиланда Ломе Лукбунми.
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