Российская девушка-боец UFC Александра Албу порадовала Instagram-подписчиков полуголым снимком в постели.

На нем она лежит на кровати без бюстгальтера, выставив напоказ накачанные ягодицы.

Александра Албу опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу

Поклонники не смогли сдержать эмоций, увидев откровенное фото Албу, и засыпали ее комплиментами.

"Ухх, какие ягодицы", "10/10", "Шикарная красавица, да еще и дерется", "Какие изгибы", "Здесь все прекрасно", "Просто огонь. Держите меня семеро".

Российская девушка-боец UFC опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу

Российская девушка-боец UFC опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу

Российская девушка-боец UFC опубликовала полуголое фото в постели Instagram Александры Албу

Албу начала профессиональную карьеру в 2013 году и успела принять участие в пяти поединках (четыре из них в UFC). На ее счету три победы и два поражения. В последний раз она выходила в октагон в октябре 2019 года. Тогда россиянка проиграла бой представительнице Таиланда Ломе Лукбунми.

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