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26 мая • обновлено в 02:44
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Российская девушка австралийского футболиста Джулия Эдвардс поделилась снимками в крошечном купальнике

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Джулия Эдвардс родилась в Санкт-Петербурге, но в девятилетнем возрасте вместе с мамой и сестрой она переехала на запад Австралии, в город Перт.

Сначала девушке было непросто привыкнуть к новой жизни, были трудности с изучением английского, но она справилась с ними, сумев совместить учебу в университете и работу в модельной сфере. В 2019 году Эдвардс прошла в финал конкурса "Мисс Вселенная Австралия", где заняла четвертое место.

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Она встречается с игроком в австралийский футбол Бэйли Банфилдом, с которым познакомилась за неделю до отъезда на конкурс. Джулия признается, что в истории их знакомства нет ничего романтичного – "он нашел меня в Instagram, написал в личные сообщения, пригласил на ужин , а остальное – история".

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Джулия Эдвардс

Джулия Эдвардс

@juliaedwards____

Как сообщал OBOZREVATEL, горячая гимнастка из России Самира Мустафаева разделась на пляже, показав идеальное тело.

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Место
Австралия Перт
Тег
модель
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