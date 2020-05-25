Джулия Эдвардс родилась в Санкт-Петербурге, но в девятилетнем возрасте вместе с мамой и сестрой она переехала на запад Австралии, в город Перт.

Сначала девушке было непросто привыкнуть к новой жизни, были трудности с изучением английского, но она справилась с ними, сумев совместить учебу в университете и работу в модельной сфере. В 2019 году Эдвардс прошла в финал конкурса "Мисс Вселенная Австралия", где заняла четвертое место.

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Она встречается с игроком в австралийский футбол Бэйли Банфилдом, с которым познакомилась за неделю до отъезда на конкурс. Джулия признается, что в истории их знакомства нет ничего романтичного – "он нашел меня в Instagram, написал в личные сообщения, пригласил на ужин , а остальное – история".

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

Джулия Эдвардс @juliaedwards____

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