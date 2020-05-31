Российская чемпионка Туктамышева вышла на прогулку в платье с декольте

Максим Богданов Раздевалка 11:19, 31.05.2020

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева после самоизоляции вышла на прогулку по Санкт-Петербургу и поделилась с подписчиками своими фотографиями.

В кадре 23-летняя Лиза позирует на набережной в нежном желтом платьице с довольно глубоким декольте.

"В ожидании лета", – подписала фигуристка публикацию.

Елизавета Туктамышева
@liza_tuktik
Елизавета Туктамышева
@liza_tuktik

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета Туктамышева присоединилась к Pillow Challenge, раздевшись догола и восхитив своих фанатов.

Ранее Туктамышева похвасталась своим обнаженным фото. У себя в сторис россиянка выложила снимок, на котором прикрыла голое тело книгой.

10 февраля фигуристка вызвала переполох среди своих фанатов, опубликовав новое фото в социальной сети Instagram. Спортсменка, которая известна своими выступлениями с элементами стриптиза, выложила снимок в образе учительницы.

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Спорт Раздевалка

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