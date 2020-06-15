Российская чемпионка Туктамышева отреагировала на критику "раздетых фоток"
Елизавета Туктамешыва
Российская чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева со смехом отреагировала на то, что ее часто критикуют за слишком откровенные фото и прокаты.
23-летняя спортсменка известна тем, что во время своих выступлений любит раздеваться, а на своих страницах в социальных сетях часто выкладывает пикантные снимки. Реагируя на различные негативные высказывания, Елизавета опубликовала в Instagram, на котором она изображена в закрытом черном костюме.
Елизавета Туктамышева отреагировала на критику своих фото
"Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало", – написала Туктамышева.
Как сообщал Обозреватель, российская чемпионка Елизавета Туктамышева привела в восторг фанатов, раздевшись до нижнего белья.