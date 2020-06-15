Российская чемпионка Туктамышева отреагировала на критику "раздетых фоток"

Российская чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева со смехом отреагировала на то, что ее часто критикуют за слишком откровенные фото и прокаты.

23-летняя спортсменка известна тем, что во время своих выступлений любит раздеваться, а на своих страницах в социальных сетях часто выкладывает пикантные снимки. Реагируя на различные негативные высказывания, Елизавета опубликовала в Instagram, на котором она изображена в закрытом черном костюме.

Елизавета Туктамышева отреагировала на критику своих фото

"Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало", – написала Туктамышева.

Как сообщал Обозреватель, российская чемпионка Елизавета Туктамышева привела в восторг фанатов, раздевшись до нижнего белья.