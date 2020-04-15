Российская чемпионка Дарья Клишина похвасталась жарким фото в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 21:56, 15.04.2020

Вице-чемпионка мира по легкой атлетике 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013) Дарья Клишина похвасталась снимком с летнего отдыха.

Знаменитая российская прыгунья в длину выложила фото в купальнике с подписью "Вспоминая лето". Пользователи пришли в восторг от внешнего вида Клишиной и оставили ряд положительных комментариев, в том числе такие: "Вы настоящая модель" и "Ангел чистой красоты".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская культуристка Лариса Савельева, выигрывавшая Кубок Ростовской области и становившаяся призеркой чемпионата страны, порадовала многотысячную армию подписчиков откровенными фото.

34-летняя спортсменка, работающая тренером, приняла участие в фотосессии в стиле "ню", позируя в ванной и в спальне.

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Спорт Раздевалка

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