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Чемпионат мира 2018
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Российская болельщица с самой большой грудью ЧМ-2018 вызвала отвращение в сети

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Российская болельщица Ксения Атаева вызвала бурное обсуждение в сети после того, как ее фотографии из фан-зоны матча Россия - Испания разошлись по новостным лентам различных СМИ.

"Если говорить просто, то у меня 8,5 - 9 размер груди. Все натурально. Размер груди на данный момент никак не влияет на мою личную жизнь, так как я совершенно свободна. Есть мужчины, которым я интересна, не скрою. Но, уверена, у гламурных красавиц со 2 - 3 размерами их гораздо больше", - прокомментировала свой успех Атаева.

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Снимки девушки вызвали неоднозначную реакцию у комментаторов. Большинство считают такую фигуру ужасной, и совсем не восхищаются достоинством девушки.

Напомним, что недавно стало известно о гнусном поступке русских болельщиков на ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объект
сборная России по футболу
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