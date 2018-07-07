Российская болельщица с самой большой грудью ЧМ-2018 вызвала отвращение в сети

Российская болельщица Ксения Атаева вызвала бурное обсуждение в сети после того, как ее фотографии из фан-зоны матча Россия - Испания разошлись по новостным лентам различных СМИ.

"Если говорить просто, то у меня 8,5 - 9 размер груди. Все натурально. Размер груди на данный момент никак не влияет на мою личную жизнь, так как я совершенно свободна. Есть мужчины, которым я интересна, не скрою. Но, уверена, у гламурных красавиц со 2 - 3 размерами их гораздо больше", - прокомментировала свой успех Атаева.

Снимки девушки вызвали неоднозначную реакцию у комментаторов. Большинство считают такую фигуру ужасной, и совсем не восхищаются достоинством девушки.

Напомним, что недавно стало известно о гнусном поступке русских болельщиков на ЧМ-2018.