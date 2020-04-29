Жена белорусского футболиста "Ислочи" Дмитрия Комаровского, Екатерина, не является самой популярной персоной в Instagram, но ее откровенные снимки никогда не оставляют равнодушными почти 8 тысяч подписчиков.

Екатерина не работала до 29 лет, поэтому семья Комаровских жила на зарплату Дмитрия, который начинал карьеру в БАТЭ, а затем поменял множество белорусских клубов, заехав на пару лет в Россию. Сейчас жена футболиста трудоустроилась в компанию NL International, которая занимается сетевыми продажами.

Екатерина Комаровская @kat_komarik

У себя в Instagram Екатерина хвасталась, что ее доходы начали постепенно расти, что позволяло ей откладывать на пластическую операцию по увеличению груди. OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на результаты хирургического вмешательства и оценить роскошное тело жены футболиста.

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Екатерина Комаровская @kat_komarik

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы горячие фото пышногрудой жены российского голкипера "Ростова" Сергея Песьякова, Ксении.

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