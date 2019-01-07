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Роналду показал попу своей невесты и собрал 7 млн лайков за сутки

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Пока в чемпионате Италии продолжается перерыв, звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду активно отдыхает. Вместе с семьей португалец выбрался в спортзал.

В перерыве между прокачкой пресса Криш заснял, чем занимаются его близкие – Роналду-младший покорил беговую дорожку, а подруга Джорджина приседает.

Видео с глубоким приседом невесты португальца вызвало бурный восторг у поклонников. За сутки ролик собрал практически 7 млн отметок "нравится" и более 22 млн просмотров.

Turim 💪👌

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес в ноябре 2018-го. Пара начала встречаться в 2016 году, а спустя год испанская модель подарила игроку сборной Португалии девочку.

После того, как Криштиану заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, футболист ответил всем критикам, явившись в Диснейленде с 21-летней моделью. Пара держалась за руки и во всю развлекалась на аттракционах.

Не так давно Роналду, побивший огромное количество разнообразных рекордов на футбольном поле, установил грандиозный рекорд человечества, не связанный со спортом.

Персона
Криштиану Роналду
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