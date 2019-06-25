ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Раздетая невеста Роналду похвасталась горячим фото с яхты

2.1тЧитать материал на украинском

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает отдыхать от футбольного сезона вместе со своей невестой Джорджиной Родригес.

24-летняя девушка произвела настоящий фурор в Instagram, выложив роскошные фото со своего плаванья по Средиземному морю.

Красотка поразила подписчиков соблазнительными снимками на борту роскошной яхты возле побережья Ниццы.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Instagram

Новости
Роналду ударил чемпионским кубком сына и невесту: момент попал на видео

Ранее Родригес похвасталась жарким снимком со своих выходных вместе с возлюбленным. Знаменитая пара в перерывах между играми Серии А нежилась под солнцем Сардинии.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персона
Джорджина Родригес
Место
ФранцияНицца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel