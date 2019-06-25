Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает отдыхать от футбольного сезона вместе со своей невестой Джорджиной Родригес.

24-летняя девушка произвела настоящий фурор в Instagram, выложив роскошные фото со своего плаванья по Средиземному морю.

Красотка поразила подписчиков соблазнительными снимками на борту роскошной яхты возле побережья Ниццы.

Джорджина Родригес Instagram

Джорджина Родригес Instagram

Джорджина Родригес Instagram

Джорджина Родригес Instagram

Джорджина Родригес Instagram

Джорджина Родригес Instagram

Джорджина Родригес Instagram

Джорджина Родригес Instagram

Ранее Родригес похвасталась жарким снимком со своих выходных вместе с возлюбленным. Знаменитая пара в перерывах между играми Серии А нежилась под солнцем Сардинии.

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