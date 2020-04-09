Роналду опубликовал фото украинки Левченко: спортивные итоги 8 апреля

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото украинской легкоатлетки Юлии Левченко, а в WBC назвали главную проблему Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 8 апреля.

Кроме того, известный футбольный агент назвал второго Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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