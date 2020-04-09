Роналду опубликовал фото украинки Левченко: спортивные итоги 8 апреля

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото украинской легкоатлетки Юлии Левченко, а в WBC назвали главную проблему Александра Усика.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 8 апреля.
Кроме того, известный футбольный агент назвал второго Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Криштиану Роналду отметил Юлию Левченко у себя в Instagram
Футбольный агент назвал Владислава Супрягу новым Шевченко
Паоло Мальдини вылечился от коронавируса
Президент WBC назвал главную проблему Усика
Андреа Мальдера рассказал, где хочет тренировать Андрей Шевченко
В Киеве умер заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов
Российский комментатор Стангрит оценил шансы Усика в супертяжелом весе
Самые красивые девушки у нас в Instagram!