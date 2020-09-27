Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан самым уважаемым спортсменом мира в рейтинге исследовательского центра YouGov.
В списке самых уважаемых публичных личностей планеты капитан сборной Португалии по футболу занял 6-е место.
Выше португальца оказались гонконгский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.
В десятку также вошли владелец AliExpress Джек Ма, духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама, изобретатель Илон Маск и актер Кеану Ривз.
Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге 11-е место, опередив на одну позицию президента России Владимира Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL, британские болельщики назвали футболистов, о которых чаще всего думают во время секса. Криштиану Роналду в этом рейтинге оказался на втором месте.