Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Максим Иншаков Раздевалка 17:42, 27.09.2020 Обновлено: 18:10, 27.09.2020

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан самым уважаемым спортсменом мира в рейтинге исследовательского центра YouGov.

В списке самых уважаемых публичных личностей планеты капитан сборной Португалии по футболу занял 6-е место.

Выше португальца оказались гонконгский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.

В десятку также вошли владелец AliExpress Джек Ма, духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама, изобретатель Илон Маск и актер Кеану Ривз.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге 11-е место, опередив на одну позицию президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские болельщики назвали футболистов, о которых чаще всего думают во время секса. Криштиану Роналду в этом рейтинге оказался на втором месте.

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Спорт Раздевалка

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