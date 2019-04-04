Роналду обнажился в Instagram, собрав миллионы лайков

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду у себя в Instagram похвастался снимком обнаженной мускулистой спины.

"Слова не нужны", — подписал футболист фотографию. Этот пост за сутки набрал более трех миллионов лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 34-летний Роналду прошлым летом перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

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