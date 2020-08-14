Родившаяся в России олимпийская чемпионка восхитила подписчиков стройными ногами

Олимпийская чемпионка 2008 года американская гимнастка русского происхождения Настя Люкин порадовала подписчиков серией эффектных снимков.

На них она позирует в желтом купальнике и демонстрирует поклонникам свои стройные ноги. Эти кадры вызвали восторг у 1 млн подписчиков Люкин в Instagram, которые засыпали ее комплиментами.

Настя Люкин восхитила подписчиков стройными ногами Instagram Насти Люкин

Настя Люкин показала стройные ноги и сфотографировалась у белой стены Instagram Насти Люкин

Настя Люкин опубликовала фото своих длинных ног Instagram Насти Люкин

"Твое тело настолько бесподобно, что должно выставляться в греческих музеях. Слово "красота" является преуменьшением твоих достоинств", "У тебя просто невероятные ноги", "Твои ноги действительно прекрасны", "Ты меня восхищаешь".

Комментарии под фото Насти Люкин Instagram Насти Люкин

Комментарий под фотографиями Насти Люкин Instagram Насти Люкин

Комментарий под снимками Насти Люкин Instagram Насти Люкин

Отметим, что Люкин родилась в Москве в семье гимнастов, но переехала в США в возрасте двух с половиной лет. Она является четырехкратной чемпионкой мира, а на Олимпиаде-2008 спортсменке удалось завоевать пять медалей (одно "золото", три "серебра" и одну "бронзу").

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