Родившаяся в России олимпийская чемпионка восхитила подписчиков стройными ногами
Олимпийская чемпионка 2008 года американская гимнастка русского происхождения Настя Люкин порадовала подписчиков серией эффектных снимков.
На них она позирует в желтом купальнике и демонстрирует поклонникам свои стройные ноги. Эти кадры вызвали восторг у 1 млн подписчиков Люкин в Instagram, которые засыпали ее комплиментами.
"Твое тело настолько бесподобно, что должно выставляться в греческих музеях. Слово "красота" является преуменьшением твоих достоинств", "У тебя просто невероятные ноги", "Твои ноги действительно прекрасны", "Ты меня восхищаешь".
Отметим, что Люкин родилась в Москве в семье гимнастов, но переехала в США в возрасте двух с половиной лет. Она является четырехкратной чемпионкой мира, а на Олимпиаде-2008 спортсменке удалось завоевать пять медалей (одно "золото", три "серебра" и одну "бронзу").
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