Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка выложила фото в бикини и вызвала споры

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова опубликовала фото в бикини и вызвала споры среди своих поклонников.

На двух фото 25-летняя россиянка, которая родилась в Киеве, позирует на фоне бассейна.

Гимнастка предложила фоловерам проголосовать, какой из снимков нравится им больше. Мнения фанатов спортсменки разделились. Часть из них признала, что девушка хорошо выглядит на обеих фотографиях.

Instagram Каролины Севастьяновой

Instagram Каролины Севастьяновой

Instagram Каролины Севастьяновой

Instagram Каролины Севастьяновой

Instagram Каролины Севастьяновой

Instagram Каролины Севастьяновой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Севастьянова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото.