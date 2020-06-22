Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова опубликовала фото в бикини и вызвала споры среди своих поклонников.

На двух фото 25-летняя россиянка, которая родилась в Киеве, позирует на фоне бассейна.

Гимнастка предложила фоловерам проголосовать, какой из снимков нравится им больше. Мнения фанатов спортсменки разделились. Часть из них признала, что девушка хорошо выглядит на обеих фотографиях.

Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка выложила фото в бикини и вызвала споры Instagram Каролины Севастьяновой

Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка выложила фото в бикини и вызвала споры Instagram Каролины Севастьяновой

Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка выложила фото в бикини и вызвала споры Instagram Каролины Севастьяновой

Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка выложила фото в бикини и вызвала споры Instagram Каролины Севастьяновой

Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка выложила фото в бикини и вызвала споры Instagram Каролины Севастьяновой

Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка выложила фото в бикини и вызвала споры Instagram Каролины Севастьяновой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Севастьянова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото.