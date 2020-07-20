Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка снялась в откровенном бикини

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова произвела фурор среди подписчиков своим фото в бикини

25-летняя россиянка, которая родилась в Киеве, снялась в одном из пляжей Монте-Карло. В кадре спортсменка позирует в откровенном купальнике, нижняя часть которого больше напоминает набедренную повязку, лишь слегка прикрывая интимные части тела.

Каролина Севастьянова позирует в откровенном бикини Instagram Каролины Севастьяновой

Каролина Севастьянова загорает на пляже Монако Instagram Каролины Севастьяновой

Каролина Севастьянова позирует на набережной Монте-Карло Instagram Каролины Севастьяновой

Каролина Севастьянова на яхте в Монако Instagram Каролины Севастьяновой

Ранее Каролина Севастьянова опубликовала свое полуобнаженное фото и вызвала споры среди своих поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Севастьянова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото.