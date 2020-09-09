Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре Каролина Севастьянова очаровала поклонников в Instagram эротическими фотографиями.

25-летняя россиянка, которая родилась в Киеве, снялась в черно-белой откровенной фотосессии. В кадре Севастьянова позирует в белье, демонстрируя свою великолепную физическую форму.

Каролина Севастьянова снялась в эротической фотосессии Instagram Юрия Трескова

Каролина Севастьянова демонстрирует растяжу Instagram Юрия Трескова

Каролина Севастьянова на кровати Instagram Юрия Трескова

Каролина Севастьянова в откровенном белье Instagram Юрия Трескова

Ранее Каролина опубликовала свое полуобнаженное фото и вызвала споры среди своих поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Севастьянова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото.

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