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30 апреля • обновлено в 21:34
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Ризатдинова взбудоражила сеть постельным фото

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Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова собрала несметное число восторженных отзывов в интернете, опубликовав свое соблазнительное фото.

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро запечатлена в кадре лежащей в кровати. На спортсменке черное платье с глубоким вырезом на груди, который подчеркивает ее сексуальность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова в одном из столичных супермаркетов спортсменка уселась на шпагат, прямо во время покупок.

Напомним, что Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым проиграла в финале шоу "Танцы со звездами". Почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

До этого Ризатдинова снялась в календаре Drive Time на 2020 год от мужского глянца XXL, взбудоражив поклонников.

Кроме того, Ризатдинова призналась, что до сих пор не принимает ситуацию с аннексией Россией Крыма.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Анна Ризатдинова
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