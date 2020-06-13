Ризатдинова в платье с вырезом снялась в первой фотосессии после карантина

Максим Богданов Раздевалка 12:12, 13.06.2020 Обновлено: 12:18, 13.06.2020

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова приняла участие в модной фотосессии, связанной с ослаблением карантина из-за пандемии коронавируса.

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро снялась в роскошном платье с декольте и большим вырезом у бедер, подчеркивающим стройные ноги.

"Маски не помеха светским выходам" под таким лозунгом прошёл спецпроект для jetsetterua", - написала спортсменка у себя в Instagram.

Instagram Анны Ризатдиновой
Instagram Анны Ризатдиновой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова решила развлечься на карантине в Киеве, отправившись выносить мусор в вечернем платье.

Девушка поразила своих поклонников смелым нарядом, однако вызвала у многих вопрос об отсутствии защитной маски на лице.

Ранее Ризатдинова в одном из столичных супермаркетов уселась на шпагат, прямо во время покупок.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

В Украине побит новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: статистика Минздрава на 13 июня

При передаче взятки в $6 млн попался первый замглавы налоговой Киева: все детали спецоперации

Рекордная взятка в $6 млн: появились подробности громкого задержания

Зеленский должен уйти на изоляцию после заражения жены COVID-19: что говорит закон

В Крыму с ошибкой поздравили "Росию" с праздником: фото позора