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13 июня • обновлено в 12:22
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Ризатдинова в платье с вырезом снялась в первой фотосессии после карантина

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Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова приняла участие в модной фотосессии, связанной с ослаблением карантина из-за пандемии коронавируса.

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро снялась в роскошном платье с декольте и большим вырезом у бедер, подчеркивающим стройные ноги.

"Маски не помеха светским выходам" под таким лозунгом прошёл спецпроект для jetsetterua", - написала спортсменка у себя в Instagram.

Ризатдинова в платье с вырезом снялась в первой фотосессии после карантина

Instagram Анны Ризатдиновой

Ризатдинова в платье с вырезом снялась в первой фотосессии после карантина

Instagram Анны Ризатдиновой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова решила развлечься на карантине в Киеве, отправившись выносить мусор в вечернем платье.

Девушка поразила своих поклонников смелым нарядом, однако вызвала у многих вопрос об отсутствии защитной маски на лице.

Ранее Ризатдинова в одном из столичных супермаркетов уселась на шпагат, прямо во время покупок.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Анна Ризатдинова
Место
Украина
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