Ризатдинова в платье с вырезом снялась в первой фотосессии после карантина

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова приняла участие в модной фотосессии, связанной с ослаблением карантина из-за пандемии коронавируса.
Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро снялась в роскошном платье с декольте и большим вырезом у бедер, подчеркивающим стройные ноги.
"Маски не помеха светским выходам" под таким лозунгом прошёл спецпроект для jetsetterua", - написала спортсменка у себя в Instagram.
Instagram Анны Ризатдиновой
Instagram Анны Ризатдиновой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова решила развлечься на карантине в Киеве, отправившись выносить мусор в вечернем платье.
Девушка поразила своих поклонников смелым нарядом, однако вызвала у многих вопрос об отсутствии защитной маски на лице.
Ранее Ризатдинова в одном из столичных супермаркетов уселась на шпагат, прямо во время покупок.
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