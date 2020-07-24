Ризатдинова показала "идеальное тело" и вдохновила подписчиков

Бронзовая призерка Олимпиады-2016 украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала снимок в платье с декольте и высказалась на тему матерей, публикующих откровенные фото в социальных сетях.

"Многие доброжелатели мне сейчас напишут: "Ты же мать", "Ты же спортсменка", "Как ты можешь выставлять ТАКИЕ фотографии?" Я не считаю, что если ты мать, то жизнь должна остановиться! Да, нужно четко выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности, но при этом гордиться своим телом после родов я считаю обязательным!" – подписала Ризатдинова снимок.

Анна Ризатдинова в платье с декольте Instagram Анны Ризатдиновой

Подписчики восхитились формой, в которой находится спортсменка, и вдохновились ее словами.

"Очень красивая и невероятно вдохновляешь!", "Идеальное тело! Смело выставляйте такие фото", "Анюта, золотые слова", "Восхищаюсь вами!", "А продолжение будет?", "Давайте еще, вы прекрасна!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова в платье с вырезом снялась в первой фотосессии после карантина.