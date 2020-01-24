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24 января • обновлено в 02:20
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Ризатдинова показала, как выглядит после поражения в "Танцях з зірками"

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Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова побывала на дне рождения дочки прославленного футболиста Олега Блохина.

У себя в Instagram бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) похвасталась фотографиями с мероприятия. В кадре улыбчивая Анна запечатлена в обнимку с Иришей Блохиной.

Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова

@anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

@anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

@anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

@anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

@anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина

@anna_rizatdinova

Новости
"Пропало уважение": победитель "Танці з зірками" серьезно обидел Ризатдинову

Напомним, что Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым проиграла в финале шоу "Танцы со звездами". Почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

Ранее Ризатдинова снялась в календаре Drive Time на 2020 год от мужского глянца XXL, взбудоражив поклонников.

Кроме того, Ризатдинова призналась, что до сих пор не принимает ситуацию с аннексией Россией Крыма.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Ириша Блохина Анна Ризатдинова
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