Бывшая рестлерша 53-летняя американка Терри Раннелс призналась, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брок Леснар отметился непристойным поступком в раздевалке.

По её словам, тот когда-то продемонстрировал ей гениталии.

"Не испытываю особого уважения к Леснару. Когда-то он сделал такое… Будь это в наши дни, ну вы понимаете. Я проходила мимо раздевалки, а он раскрыл полотенце, продемонстрировал гениталии и позвал меня по имени. В общем, я могла увидеть его кусочек. Хочется, чтобы он не был столь неуважительным по отношению к женщине, которая провела в рестлинге столько лет", — приводит слова Раннелс BJ Penn.

Рестлерша пожаловалась, что экс-чемпион UFC показывал ей свои гениталии Instagram Терри Раннелс

Рестлерша пожаловалась, что экс-чемпион UFC показывал ей свои гениталии Instagram Терри Раннелс

Рестлерша пожаловалась, что экс-чемпион UFC показывал ей свои гениталии Instagram Терри Раннелс

Рестлерша пожаловалась, что экс-чемпион UFC показывал ей свои гениталии Instagram Терри Раннелс

Как сообщал OBOZREVATEL, известного рестлера Сэмми Гевару отстранили от выступлений на неопределенный срок за высказанное желание изнасиловать представительницу рестлинг-промоушена WWE Сашу Бэнкс.