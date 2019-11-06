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6 ноября • обновлено в 15:01
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Решила помириться: СМИ раскрыли новые подробности отношений Кличко и Панеттьери

4.1т Читать материал на украинском

Легендарный экс-чемпион мира Владимир Кличко разочарован поведением своей бывшей невесты Хайден Панеттьери.

30-летняя актриса решила помириться с нынешним бойфрендом Брайаном Хиккерсоном, несмотря на то, что тот несколько раз избил подругу. По данным In Touch, Кличко-младший пытался с максимальным пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

Кроме того, сообщается, что решение Хайден может повлиять на договоренности актрисы и Владимира о совместном воспитании их дочери. В то же время Кличко и Панеттьери планируют навещать друг друга, однако без присутствия Хиккерсона, который очень не нравится экс-боксеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко намеревался немедленно вылететь в США после того, как ему стало известно об избиении Панеттьери. Экс-чемпион буквально впал в ярость, узнав об этом.

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Персоны
Владимир Кличко Хайден Панеттьери
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Кропива Макс
Кропива Макс
Какаято непутевая эта Хайден. Ну видать хорошие порядочные женщины Вову не возбуждают. Не интересно.
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