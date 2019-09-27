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28 сентября • обновлено в 18:50
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Рекордсменка Украины своей внешностью вызвала восторг в России - фото красотки

8.5т Читать материал на украинском

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко своей внешностью произвела настоящий фурор в российских СМИ.

Рекордсменка Украины своей внешностью вызвала восторг в России - фото красотки

Авторитетное издание Евроспорт посвятило 23-летней харьковчанке большую статью, а местные фанаты в комментариях завалили украинку комплиментами.

Рекордсменка Украины своей внешностью вызвала восторг в России - фото красотки

Рекордсменка Украины своей внешностью вызвала восторг в России - фото красотки
Рекордсменка Украины своей внешностью вызвала восторг в России - фото красотки

Отметим, что в активе Марины бронзовая медаль на чемпионате Европы в помещениях в 2017 году и "серебро" на молодежном ЧЕ-2017. В 2016-м Марина выступала на Олимпиаде, а позже установила национальный рекорд в своей дисциплине – 4,65 м. В 2018-м харьковчанка побила рекорд Украины по прыжкам с шестом в помещении – 4,62 метра.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться нашей соотечественницей.

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Мария Килипко

Мария Килипко

Instagram

Новости
"Секс-кукла": подруга футболиста "Шахтера" смутила фанатов своей внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Марина Килипко
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Украинки конечно красивые, сучки. Но характер у них в большинстве своем паскудный
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0
1
Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
отчаянная соска
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2
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Все заметили что купальник на ней расцветок георгиевской ленты ??? это она за русский мир буриться ..
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3
2

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