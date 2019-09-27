Рекордсменка Украины своей внешностью вызвала восторг в России - фото красотки

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко своей внешностью произвела настоящий фурор в российских СМИ.

Авторитетное издание Евроспорт посвятило 23-летней харьковчанке большую статью, а местные фанаты в комментариях завалили украинку комплиментами.

Отметим, что в активе Марины бронзовая медаль на чемпионате Европы в помещениях в 2017 году и "серебро" на молодежном ЧЕ-2017. В 2016-м Марина выступала на Олимпиаде, а позже установила национальный рекорд в своей дисциплине – 4,65 м. В 2018-м харьковчанка побила рекорд Украины по прыжкам с шестом в помещении – 4,62 метра.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться нашей соотечественницей.

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Мария Килипко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно знаменитая американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор среди поклонников, снявшись полностью обнаженной для знаменитого журнала ESPN Body Issuе 2019.

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