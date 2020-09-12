Редкач выложил фото обнаженной девушки и обратился из-за проституток к Тищенко

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) обратился к народному депутату от партии "Слуга народу" Николаю Тищенко с требованием легализировать проституцию.

По словам Редкача, во многих интервью Тищенко говорил, что страну грабят. Боксер нашел способ пополнить бюджет. Он уверен, что многие малые бизнесы, а в частности самозанятые бизнеследи, предоставляющее эскорт-услуги, уходят от оплаты налогов и тем самым не пополняют бюджет страны, и не делают никаких накоплений себе на будущую пенсию.

"Так давайте же легализуем эскорт-услуги и тем самым пополним бюджет страны. Давайте дадим возможность нашим прелестным девчатам помочь их Родине. Я конечно понимаю, что для их вида деятельности не нужен кассовый аппарат, но наличные девочки могут принимать по чеку, PayPal, или приходному ордеру в конце концов. А кто не оформит трудовую книжку или уйдет от оплаты налога, останется без загранпаспорта и будет производить свои услуги на территории Украины за гривны", – написал Редкач в Instagram.

Отметим, что обнаженной девушкой, которой иллюстрировал свой пост Редкач, оказалась известная американская модель Лоурен Джонсон, у которой больше 330 000 подписчиков в Instagram и свой бренд одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван признался, что относится к Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), как президенту России.

Такое сравнение Редкач привел у себя в Facebook, отвечая на вопрос подписчика, о причинах конфликта с Василием.

Ранее Редкач заявил, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как Иван высмеял Василия в социальной сети.

Он также позволил себе пошутить на тему предстоящего боя Ломаченко против Теофимо Лопеса и признался, что будет болеть за американца.

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