Развратный танец фанатки возмутил зрителей на матче НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" - "Нью-Джерси" горячая болельщица "Брюинз" решила немного развлечь соседей по трибуне.
Во время игры девушка спустилась со своего места к заградительному стеклу и начала очень эротично двигаться.
Впрочем, публика не оценила зажигательный танец девушки. Многие начали неодобрительно свистеть. В результате болельщице пришлось вернуться на своем место.
Отметим, что "Бостон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 3:0 в домашнем матче НХЛ.
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