Развратные фото жены Мамаева слили в сеть: спортивные итоги 29 октября

В сети появились развратные фото Мамаева и его жены, Ломаченко высмеял Педрасу, а чемпионка мира из России разделась во время выступления. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 29 октября.

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