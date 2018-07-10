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Разозлил Россию: в сети напомнили о еще одном футболисте-поклоннике Украины из Хорватии

2.3тЧитать новость на украинском

Украинцы в сети напомнили о еще одном известном экс-футболисте из Хорватии, который поддерживает украинских бойцов на Донбассе. Это - Ивица Пирич.

Так, в группе "Новая Горловка" в Facebook акцентировали внимание на том, что ему даже запретили въезд в Россию.

"Напомним еще об одном футболисте-хорвате - Ивица Пирич его зовут. С начала войны он помогает Украине, испуганные свин*собакы запретили ему въезд к себе!" - говорится в комментарии к фото.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ивица Пирич, который устроил невероятную акцию для детей из зоны АТО, отправив 300 переселенцев на отдых в Хорватию, а также организовал лечение в хорватской клинике для украинских солдат, попал в немилость в России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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